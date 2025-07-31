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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد عددا من اللجان استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الأقصر يتفقد عددا من اللجان الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ
محافظ الأقصر يتفقد عددا من اللجان الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ
شمس يونس

فى إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين 4 و5 أغسطس المقبل، تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، عددا من مقار اللجان الانتخابية. 

وبدأ محافظ الأقصر جولته بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، ثم مدرسة الأقصر الثانوية بنات، ومدرسة سيدى أبو الحجاج المشتركة،.ومدرسة وادى الملكات الابتدائية المشتركة.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر اللجان واستراحات القضاة والضباط بالمقار، مع التأكيد على الاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان، وتحسين كفاءة الشوارع المؤدية لها ومستوى الإنارة العامة.  

كان محافظ الأقصر عقد اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع القيادات التنفيذية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة، كما شدد على ضرورة تأمين حرم آمن حول المقار الانتخابية لتيسير حركة المواطنين، مع التنسيق مع شركة الكهرباء لتوفير مصادر طاقة احتياطية، ومراجعة منظومة الإطفاء بالتعاون مع الحماية المدنية، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متوازن بالتنسيق مع مرفق الإسعاف.

وأكد محافظ الأقصر أهمية توفير مظلات ومقاعد وأماكن انتظار، بالمقار الانتخابية، إلى جانب كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن راحتهم ويعكس صورة حضارية للعملية الانتخابية داخل المحافظة.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بالمرور ومتابعة مقار اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات السابقة بخصوص الانتخابات.          

رافق محافظ الأقصر خلال جولته اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والعقيد خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق بالمحافظة،  ومحسن الشامى، مدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة.

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