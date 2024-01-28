طالبان يمزقان جسد زميلهما في سوهاج

أصيب طالب بجرح قطعي بالجبهة من الناحية اليُسرى وجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليُمنى، على أيدي طالبين تعديا عليه بالضرب بواسطة سلاح أبيض، دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده تعدي طالبان على طالب بسلاح أبيض دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'أحمد ع.ا.س' 17 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأفاد باتهام كلاً من: المدعو 'أحمد ح.ع.ا' 18 سنة، طالب، والمدعو 'محمد م.ا.ف' 19 سنة، طالب، ويقيمان دائرة المركز، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الأول وإحداث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم.

وتم ضبط المتهمان والأداة المستخدمة "كتر" بإرشاد الأول، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.