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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير الموارد المائية والري يعلن عن هدية مجانية لطلاب مدارس stem

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن وزارته تدعم وزارة التعليم وتدعم مدارس stem.

و قال وزير الموارد المائية والري : نحن ندعو طلاب stem سنويا للمشاركة بمشروعاتهم في أسبوع القاهرة للمياه.

وأضاف وزير الموارد المائية والري خلال كلمته في مؤتمر نظام التعليم stem : وافقنا لطلاب stem على عمل كل تحاليل المياه الخاصة بمشروعاتهم مجانا بالمركز القومي لبحوث المياه دعما منا لهم

وشدد على ان المركز القومي لبحوث المياه على أتم استعداد لدعم التوجه البحثي المحمود لطلاب مدارس stem .

وينعقد مؤتمر نظام التعليم "STEM" في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وحسن شحاتة، وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المؤتمر سوف يناقش عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى،  واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر نظام التعليم "STEM" ، استعراض بعض الخبرات لأثر التعليم بنظام STEM  على إعداد الخريج للدراسة الجامعية، وحصوله على فرص أفضل من الناحية الأكاديمية والمهنية والمسارات الحياتية المختلفة.

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