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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هجوم قاعدة التنف.. مراسل "القاهرة الإخبارية": أمريكا عازمة على الرد

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه لدى الولايات المتحدة بأن اتفاق عن هدنة يترتيب عليها الإفراج عن المحتجزين في غزة أصبح قريبا ، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في شروطها لأنها قد تكون مختلفة عن السابقة.

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كيربي: ليس لدينا اتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، قال إنهم يطمحون لأطول هدنة ممكنة  لوقف إطلاق النار للإفراج عن المحتجزين وهذا ما يصعب الأمر، مشيرًا إلى أن كيربي أكد أن هناك أطرافًا شريكة للعمل على الصفقة ولكن يبقى دائما التوقيع النهائي من إسرائيل وحركة حماس المعنيان بالصراع وهذا ما سيضعها في موضع التنفيذ.

وعن الرد على ضرب القاعدة الأمريكية بالقرب من الحدود الأردنية، أكد جبر، أن الرد الأمريكي أصبح غامضًا بعض الشيء من حيث وقته ومكانه وكيفيته وكأن كيربي يتهرب منها وأنه لا يريد أن يستبق بايدن  فيبدو أن هناك عزم من الولايات المتحدة على الرد، موضحًا أن وزير الدفاع الأمريكي قال، إنه يجب أن يكون مناسبًا أي لا يكون أكبر من اللازم حتى لا يؤدي لزيادة الصراع بالمنطقة.
 

غزة إطلاق النار الأمن القومي القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الإخبارية مجلس الأمن القومي منسق الاتصالات الاستراتيجية وقف إطلاق النار

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