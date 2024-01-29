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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيربي: ليس لدينا اتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة

أمريكا
أمريكا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم الاثنين، بأن المتحدث باسم المجلس القومي الامريكي،كيربي، انه ليس لدينا اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة حاليا ولكن المحادثات تجري بشكل جيد.
 

فيما عرض برنامج "ملف اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مواجهات بين تكساس والحكومة الفيدرالية للسيطرة على الحدود".

بدعوى تأمين الحدود الجنوبية في مواجهة غزو المهاجرين يقود حاكم ولاية تكساس الولاية نحو التمرد على إدارة الرئيس جو بايدن والمحكمة العليا الأمريكية بإعلانه الأخير عزمه نصب المزيد من الأسلاك الشائكة لردع الهجرة.

المواجهات بين تكساس ثاني أكبر ولاية أمريكية والحكومة الفيدرالية حول السيطرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تشتعل بعد أن حظرت الأولى وصول العملاء الفيدرالييين لتنفيذ قرار اتخذته المحكمة العليا مؤخرا يقضي بإزالة الأسلاك الشائكة المثيرة للجدل والتي تم تركيبها بتوجيه من الحاكم على طول الحدود.

25 حاكما جمهوريا أعلنوا دعمهم لتكساس وشبهوا عزم الفيدراليين على تنفيذ القرار بمحاولة لشن حرب أهلية وشجعوا تكساس على إثبات موقفها.

قانون الهجرة يخضع في الأساس لسيطرة الحكومة الفيدرالية وليس الولايات الفردية، ولتبرير موقفه شبه حاكم تكساس المهاجرين بالعدو الاجنبي العام في الدستور، وهو ما يمنحه الحق في فرض أمن الحدود. 
https://www.youtube.com/watch?v=GpaaVPsMMqU

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