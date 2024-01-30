الغردقة تشهد ارتفاعًا في نسب الإشغال السياحي خلال الموسم الشتوي

تستمر مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، واحدة من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم، في استقبال سياحها من مختلف دول العالم، حيث تشهد القرى السياحية والمنتجعات ارتفاعًا في نسب الإشغال خلال الموسم السياحي الشتوي.

تُعد الغردقة وجهة مفضلة للعديد من السياح من مختلف الجنسيات، خاصةً خلال فصل الشتاء بسبب دفء الأجواء، مما يجعلها ملاذًا مثاليًا للهروب من الطقس البارد الذي يسود مختلف العواصم الأوروبية.

وفي غضون الـ 72 ساعة الماضية، استقبل مطار الغردقة الدولي 195 رحلة طيران، نقلت نحو 39 ألف سائح من جنسيات مختلفة.

أوضح عصام علي، الخبير السياحي، أن هناك تنوعًا كبيرًا في الجنسيات المتواجدة في المنتجعات السياحية بالغردقة، مع تحديد الألمان والإنجليز والروس كأبرزهم.

وأشار "علي" إلى أن نسب الإشغال السياحي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأيام القليلة المقبلة، خاصةً مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي.

وبدأت فنادق الغردقة في استقبال نزلاء السياحة الداخلية، تزامنا مع بدء إجازة نصف السنة، حيث تعتبر الغردقة من أفضل المدن السياحية لقضاء إجازة نصف السنة في فصل الشتاء، إذ تتمتع بأجواء دافئة وشمس ساطعة، ودرجة حرارة معتدلة.