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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبداللهيان يوجة رسالة إلى الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في غزة والمنطقة

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيداً أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة في قطاع غزة والأزمة الحالية في المنطقة هو حل سياسي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني عبر حسابه على منصة إكس، أن الدبلوماسية نشطة في هذا الاتجاه هي الحل لإنهاء هذا الصراع الحاجث في المنطقة وغزة.

وأشار عبداللهيان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية حياته السياسية الإجرامية؛ بسبب الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، أنه لا يمكن استمرار الحرب في غزة لأن استمرارها سيضر الجميع، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

وقال عبداللهيان :" أكدنا أن الحرب في غزة ليست الحل ويمكن أن تزعزع الأمن وفي هذه الحالة سيتضرر الجميع".

ذكر عبد اللهيان: "استقرار الأمن بالشرق الأوسط والبحر الأحمر  سيكون لصالح الجميع وسنواصل جهودنا عبر الحلول السياسية".

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