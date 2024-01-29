أول تعليق من إيران على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

أعلن ممثل إيران لدي الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن إيران ليس لها علاقة بالهجمات التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن.

وجاء ذلك عقب هجوم بطائرة بدون طيار على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

وقال ممثل إيران لدي الأمم المتحدة، في حديث مع مراسل وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن إيران ليس لها علاقة بهذه الهجمات والصراع يدور بين الولايات المتحدة الأمريكية وفاصئل المقاومة في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم مصرع 3 من القوات الأمريكية، وأصيب العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 من جندي.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافته إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.