عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إيران على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

إيران
إيران

أعلن ممثل إيران لدي الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن إيران ليس لها علاقة بالهجمات التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن.

وجاء ذلك عقب هجوم بطائرة بدون طيار على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

وقال ممثل إيران لدي الأمم المتحدة، في حديث مع مراسل وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن إيران ليس لها علاقة بهذه الهجمات والصراع يدور بين الولايات المتحدة الأمريكية وفاصئل المقاومة في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم مصرع 3 من القوات الأمريكية، وأصيب العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 من جندي.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافته إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية. 

القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على قواتها في الأردن

CNN: إجلاء 8 جنود آخرين من القوات الأمريكية في الأردن بعد الضربات الأخيرة

ايران ممثل إيران لدي الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الأردن القاعدة الأمريكية طائرة بدون طيار القوات الأمريكية الحدود السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

قبل دخول موسم رمضان| تعرف على أماكن بيع الأرز بأقل سعر

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

أمطار غزيرة واضطرابات ملاحية.. الأرصاد تحذر من طقس شتوي شديد

«البداية كانت غلط»|مدافع الزمالك السابق يفتح النار بعد الخروج من أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على قواتها في الأردن

CNN: إجلاء 8 جنود آخرين من القوات الأمريكية في الأردن بعد الضربات الأخيرة

سفير الأردن بمصر: القاهرة للكتاب من أبرز المعارض الدولية.. وحريصون على المشاركة

نريد أسلحة.. رسالة مهمة من الأردن للولايات المتحدة بعد الهجمات الأخيرة

ترشيحاتنا

محمد فضل: نحتاج لدور أكبر في الكاف.. ولابد من إصلاح المنظومة

أخبار السيارات| اركب رينو ستيب واي 2019 بأفضل سعر..هافال H6 "كسر زيرو" اعرف بكام..سعر هيونداي النترا HD 2024 ..وأسعار نيسان قشقاي الجديدة

بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن قطع بعض الدول تمويلها لوكالة الأونروا

«خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة التموين.. اليوم

انتظروا العواصف.. أمطار غزيرة ومنخفض جوي ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

3 أدعية لا تفارق لسانك فى النصف من رجب.. رددها حتى يطئمن قلبك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة .. غادة عبدالرازق تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

بفستان قصير جدًا|ياسمين الخطيب تظهر بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام وتشعل السوشيال ميديا..شاهد

صور غير لائقة.. إيلون ماسك يحظر النجمة «تايلور سويفت» |ماذا حدث؟

لن تتخيل.. سعر فستان درة يثير ضجة عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ