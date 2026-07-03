الجيش الاحتلال: 65% من مصابي الحرب طلبوا علاجا نفسيا منذ 7 أكتوبر

أعلن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، تزامنا مع مرور ألف يوم على هجوم السابع من أكتوبر، أن نحو 65% من بين 26.2 ألف جندي أُصيبوا خلال الحرب تقدموا بطلبات للحصول على علاج نفسي نتيجة معاناتهم من اضطرابات وأزمات نفسية.

وذكر القسم أن العدد الإجمالي لمصابي الجيش الإسرائيلي من مختلف الحروب يُتوقع أن يتجاوز 90 ألف مصاب خلال العام الجاري، بزيادة تتخطى 40% مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات.

وأشار البيان، الذي نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن الجنود الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما يشكلون ما يقرب من نصف المصابين المسجلين لدى قسم إعادة التأهيل، في مؤشر على اتساع التأثيرات النفسية للحرب على الفئات العمرية الشابة داخل الجيش الإسرائيلي.

