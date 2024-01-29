CNN: إجلاء 8 جنود آخرين من القوات الأمريكية في الأردن بعد الضربات الأخيرة

قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، اليوم الاثنين، إنه تم إجلاء 8 أفراد من القوات الأمريكية طبياً من الأردن بعد إصابتهم في هجوم بطائرة بدون طيار يوم الأحد على موقع أمريكي بالقرب من الحدود السورية.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، في وقت سابق، أنه تم إجلاء 3 جنود على الأقل، وإصابة أكثر من 30 آخرين في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود من الجيش الأمريكي.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الإصابات في صفوف القوات الأمريكية في الساعات القادمة.

وفي وقت سابق، كشف مسئول أمريكي لوكالة "رويترز"، عن إصابة ما لا يقل عن 34 فردًا من الجنود الأمريكيين بإصابات دماغية مؤلمة في هجوم طائرة بدون طيار على قاعدة عسكرية في الأردن، بعد أن ذكرت التقارير الأولية أن 25 أصيبوا في الهجوم.

وأكد المسئول الأمريكي لرويترز، أن عدد الإصابات المحتملة في الهجوم على عسكريين أمريكيين بالأردن يرتفع.

وأكدت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية، فقدان 3 من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد على قاعدة دورية شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية الأردنية.

وضربت الطائرة الانتحارية بدون طيار الموقع الأمريكي، وهي المرة الأولى التي تواجه فيها القوات الأمريكية قـ تلى في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة.