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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجمات الأردن| بيان عاجل من بريطانيا على استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

 

أدان وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية البريطاني عبر حسابه على منصة إكس، إن لندن ستواصل حث إيران على وقف التصعيد في المنطقة.

وأضاف كاميرون: "قلوبنا مع الجنود الأمريكيين الذين فقدوا أرواحهم وجميع الذين أصيبوا بجروح، وكذلك عائلاتهم".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الأردنية، إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين لم يقع على أرض المملكة ولكن في سوريا.

وكشف مسئول أمريكي لوكالة "رويترز"، عن إصابة ما لا يقل عن 34 فردًا من الجنود الأمريكيين بإصابات دماغية مؤلمة في هجوم طائرة بدون طيار على قاعدة عسكرية في الأردن، بعد أن ذكرت التقارير الأولية أن 25 أصيبوا في الهجوم.

وأكد المسئول الأمريكي لرويترز، أن عدد الإصابات المحتملة في الهجوم على عسكريين أمريكيين بالأردن يرتفع.

وأكدت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية، فقدان 3 من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد على قاعدة دورية شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية الأردنية.

وضربت الطائرة الانتحارية بدون طيار الموقع الأمريكي، وهي المرة الأولى التي تواجه فيها القوات الأمريكية قـ تلى في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة.

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