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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نريد أسلحة.. رسالة مهمة من الأردن للولايات المتحدة بعد الهجمات الأخيرة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والأردن

 

 

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر أمني أردني رفيع، أن الأردن نبه الولايات المتحدة مؤخرا إلى الحاجة لتعزيز الدفاعات على حدوده مع العراق وسوريا ضد مليشيات تدعمها إيران.

وقال المصدر الأمني الأردني، إن الأردن طلب في الآونة الأخيرة إرسال دعم ومعدات أمريكية أكثر تقدما إلى البلاد.

وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية، فقدان ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد على قاعدة دورية شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية العراقية.

ضربت الطائرة الانتحارية بدون طيار الموقع الأمريكي، وهي المرة الأولى التي تواجه فيها القوات الأمريكية قتلى في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة. ووقع الحادث ليلاً، ما أثار مخاوف بشأن أمن الأفراد العسكريين الأمريكيين في المنطقة.

جاء في البيان الصحفي الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أنه "في 28 يناير، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه بدون طيار أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية. 

الأردن الولايات المتحدة ايران العراق سوريا القيادة المركزية الأمريكية

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