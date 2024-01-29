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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على قواتها في الأردن

القيادة المركزية
القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم مصرع 3 من القوات الأمريكية، وأصيب العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 من جندي.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافته إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية. 

وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة، ويقومون بعدد من وظائف الدعم الرئيسية، بما في ذلك دعم التحالف من أجل الهزيمة تنظيم داعش.

وتابعت القيادة الأمريكية: "على سبيل احترام العائلات ووفقًا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية، سيتم حجب هويات الجنود حتى 24 ساعة بعد إخطار أقرب أقربائهم، وستواصل القيادة المركزية الأمريكية تقديم التحديثات عندما تصبح متاحة".

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