إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكى وميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب مدخل مدينه المنيا وأسفر الحادث عن مصابين.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المنيا، إلى موقع الحادث تبين إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.