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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع المنيا.. صور

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

 

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وفى هذا السياق، أكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية مستمرة بتكثيف حملات رفع الإشغالات لضبط حركة الشارع على كباري المشاه والأرصفة الجانبية وشوارع المدينة وأمام المقاهي لتيسير الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 محضر إشغال بأحياء شمال وغرب ووسط المدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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