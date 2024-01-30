طلاب جامعة المنيا يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55

نَظَّمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، زيارة لطلابها إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لعام 2024، لحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة التي يُنظمها المعرض بهدف تعظيم الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعُد عرسًا يُسهم في تنمية الوعي والثقافة لدى الشباب الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار الأنشطة الطلابية خلال فترة أجازة نصف العام، وتفعيل خُطَّة الجامعة في مواصلة إحداث تطوير ثقافي وتنويري لدى ابنائها، والحرص على مشاركتهم في مختلف الفعاليات المتنوعة؛ لبناء شخصيتهم وصقلها، واستجابة لدعوة وزير التعليم العالي خلال ترأسه للمجلس الأعلى للجامعات، بجامعة المنيا خلال الشهر الماضي، بتقديم جميع التيسيرات للطلاب والانتقالات الميسرة لهم للمشاركة في المعرض، وحضور الفعاليات المُصاحبة له.

واطَّلع طلاب الجامعة خلال زياراتهم على أجنحة دور النشر المختلفة بالمعرض، وأجنحة وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة، ومركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، وجناح مبادرة "حياة كريمة، وكذلك جناح المشروع الوطني للقراءة والاِطّلاع على أحدث الإصدارات والمراجع، والروايات، كما حرص الطلاب في نهاية زيارتهم على اقتناء بعض الكتب التي نالت اهتمامهم.

رافق الطلاب خلال الزيارة وأشرف عليهم وليد عبد القوي، مدير رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور إسلام محمود، بكلية دار العلوم، ومحمد مختار الشاذلي وصابرين عبد الغني، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

