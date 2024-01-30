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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: المرور على 5667 منشأة طبية وتحرير محاضر غلق إداري للمنشآت المخالفة

حملات رقابية على
حملات رقابية على المنشآت الطبية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال عام 2023، نفذت عدد من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز، حيث تم المرور على 5667 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، أسفرت الحملات عن ضبط عدد 3288 منشأة مخالفة وتحرير 294 محضر غلق إداري لمنشآت مخالفة و31 محضر ضبط أدوية بعيادات خاصة.

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وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم اصدار ترخيص لعدد 353 منشأة طبية خاصة، وتوفيق أوضاع 1990 منشأة طبية، وإنذار 2865 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى فحص 88 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.
 

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