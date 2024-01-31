هدفين نظيفين| جنوب إفريقيا تطيح بالمغرب من بطولة كأس الأمم

ودع منتخب المغرب بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ختام مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، على ملعب لاورينت بوكو.

وسجل هدفي جنوب إفريقيا اللاعب إيفيدينس ماكجوبا في الدقيقة 57، وتيبوهو موكيانا في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء، واهدر أشرف حكيمي فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 85 بعد إهداره لركلة جزاء.

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا منتخب الرأس الأخضر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي لمواجهة جنوب أفريقيا في ختام مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023

وجاء تشكيل منتخب المغرب الرسمي لمواجهة جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2023

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي.

وسط الملعب: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، يوسف النصيري، أمين عدلي.

وعلى الجانب الآخر أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا عن التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب في قمة مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا الرسمي لمواجهة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2023

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كوليسو موداو، جرانيت كيكانا، موتوبي مفالا، أوبري موديبا.

وسط الملعب: نيبوهو موكيانا، سفيفيلو سيتولي، ثابيلو مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ثيمبا زواني، إيفينديس ماكجوبا.