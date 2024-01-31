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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لسه صحاب|هنا الزاهد تفجر مفاجأة حول علاقتها بـ أحمد فهمي بعد انفصالهما

صدى البلد

تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن انفصالها عن الفنان أحمد فهمى لأول مرة من خلال برنامج "كلاكيت" عبر إذاعة نجوم إف إم .

وقالت هنا الزاهد :" أنا وأحمد فهمى كنا صحاب وبينا عشرة كبيرة واحترام وهو شخص محترم".

وأضافت :" أحمد فهمى صديق وزميل وبنتقابل وبنسلم على بعض ولو احتاجته فى حاجة هكلمه ومفيش بينا أى زعل أو مشاكل وكل شئ قسمه ونصيب".

انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي. 

وكتبت الزاهد عبر إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

تفاصيل انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي 

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، إن خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي، ليس جديداً مؤكدة أن خبر انفصالهم تكرر كثيراً في الأونة الأخيرة.

 خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي كان يُكذب دائماً


وأضافت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي كان يُكذب دائماً، و يتم تجاهله من الطرفين، لافتة إلى أن هناك العديد من الناس رجح أن سبب إخفائهم للخلافات، هو فلمهم  الأخير "مستر إكس".

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