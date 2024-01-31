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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح تحقيق شامل

بيان عاجل لـ أمريكا بشأن تحطم مُقاتلة «إف-16» لها في كوريا الجنوبية

طائرات إف-16
طائرات إف-16

أكدت القوات الجوية الأمريكية تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" قبالة سواحل كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء.

وقالت القوات الجوية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: "تحطمت طائرة من طراز "إف-16 فايتينغ فالكون" تابعة للجناح المقاتل الثامن الأمريكي بعد تعرضها "لحالة طوارئ أثناء الطيران".

وأوضح البيان أن الطيار قفز من الطائرة ونجا وتم اكتشافه بعد حوالي ساعة من الحادث وتم نقله إلى المستشفى مُستيقظًا (بوعيه).

وأكدت القوات الجوية الأمريكية أنه "سيتم إجراء تحقيق شامل في الحادث".

وكانت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز إف-16 تحطمت في المياه قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء.

ووفقًا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قالت مصادر مطلعة إن الطائرة سقطت في المياه بالقرب من جونسان، على بعد 274 كيلومترا جنوب سيئول نحو الساعة 8:40 صباحا. 

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الطائرة المقاتلة تحطمت في الماء والطيار الذي تم إنقاذه بخير".

وتقع في جونسان قاعدة كونسان الجوية الأمريكية التي تشغل طائرات إف-16.

القوات الجوية الأمريكية مقاتلة كوريا الجنوبية طراز إف-16

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