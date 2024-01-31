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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث التعاون والتبادل الثقافي

الزيارة
الزيارة

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، هيرو مصطفى جراج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها.

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وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

تأتي تلك الزيارة في إطار التعاون والتبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل الخبرات.

واستهل "بشارة" اللقاء، بالترحيب بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق لها، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع بواحدة من أجمل مدن مصر وهي مدينة الإسماعيلية.

وخلال اللقاء، استعرض بشارة الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية وخاصة في مجال التصنيع الزراعي والمحاصيل الزراعية والخضروات ذات الجودة العالية التي تشتهر بها المحافظة، منها المانجو والبرتقال والفراولة والسمسم والفول السوداني، مشيرًا لحرص المحافظة على تقديم ودعم المستثمرين وأصحاب المصانع لتوفير أكبر عدد من فرص التشغيل لشباب المحافظة.

وأشار بشارة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمجال الزراعة والصناعة والتصنيع الزراعي، كما أنها تدعم المستثمرين وتُيسر الإجراءات اللازمة لهم.

منوهًا أننا واجهنا العديد من التحديات، إلا أن القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية كانت قادرة على استيعاب تلك التحديات والصعوبات وقامت بتطوير القطاع الصحي من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومحافظة الإسماعيلية كانت من أولى محافظات الجمهورية من حيث تطبيق المنظومة.

وأكد "بشارة" أن محافظة الإسماعيلية تمتلك المنطقة الحرة العامة وثلاث مناطق صناعية، وبها أكبر مصنع للملابس الجاهزة وأكبر مصنع للملابس الرياضية، كما أن هناك عدد من المصانع في مجال المستلزمات الطبية.

كما أعلن "بشارة" أن المحافظة بصدد إقامة مصنع للخضروات والفواكه الجافة.

مضيفًا، أن الإسماعيلية تنظم العديد من المهرجانات الثقافية، مثل مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومؤخرًا مهرجان الإسماعيلية للمانجو الذي يعبر عن أهمية محصول المانجو للمحافظة، خاصة وأن مواطني الإسماعيلية محبين للاحتفالات والمهرجانات.

ومن جانبها، وجهت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، معبرة عن إحساسها بالفخر بوجودها على أرض محافظة الإسماعيلية، متمنية مزيدًا من التعاون مع محافظة الإسماعيلية وخاصة في مجال الزراعة.

مضيفة أن مثل هذه الزيارات تعد بمثابة جسور لتقوية العلاقات بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية؛ للبحث عن الخبرات، والمشروعات والفرص الاستثمارية، متمنية مزيد من التقدم والازدهار لمحافظة الإسماعيلية.

وفي ختام اللقاء، تمنى محافظ الإسماعيلية المزيد من التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين، وأن ينعم البشر جميعًا بالسلام في كافة أنحاء العالم.

وقدم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة؛ ترحيبًا بها على أرض محافظة الإسماعيلية، كما أهدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لمحافظ الإسماعيلية هدية تذكارية.

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