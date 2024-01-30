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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب طب أسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

 

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه تم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية طب جراحة الفم والأسنان بالفرقة الأولى والثانية، مشيراً إلى أن النسبة العامة  للنجاح بالفرقة الأولى بلغت 80.45 %، بينما بلغت93.29% بالفرقة الثانية.

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 وأوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نتائج المستوى الثاني في تسعة مقرارات دراسية جاءت كالتالي: باثولوجيا عامة 97.52%، أخلاقيات طبية 98.47%، خواص المواد (2) 89.26%، الذكاء الاصطناعي 100%، مهارات التواصل 100%، فسيولوجي (1) 92.48%، فارماكولوجي 96.18%، هستولوجيا الفم 80.49%، مكافحة العدوى 91.67%.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن 225 طالب وطالبة أدوا الامتحانات بالفرقة الأولى، و137 طالب وطالبة بالفرقة الثانية.

فيما أكدت الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان أن النسبة العامة في كل مقرر دراسي لطلاب الفرقة الأولى جاءت كالتالي: تشريح وصفي (1) نسبة النجاح 60.63%، بيولوجيا 67.27%، ميكروبيولوجي وعلم المناعة 95.26%، كيمياء عامة 88.94%، لغة إنجليزية 92.96%،  فيزياء حيوية 68.04%، تشريح عام 1 71.89%، حاسب آلي 99.06%، تشريح وصفي (2) 80%.

هذا وقدم الدكتور عادل حسن الشكر لجميع العاملين بالكنترولات وشئون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لسرعة رصد ومراجعة وإعلان النتائج، تحت إشراف الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرهان نبيه منسق برامج كلية طب جراحة الفم والأسنان.

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