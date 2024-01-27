إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإسماعيلية

أصيب 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإسماعيلية وتحديدا بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى وفي نطاق مركز ومدينة التل الكبير.

إخطار بانقلاب سيارة بالترعة

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و سيارة ميكروباص مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص بالترعة بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى، أمام كوبرى المشاه بنطاق مركز ومدينة التل الكبير.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة .

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

ومن جهة أخرى تم تكليف طوارئ مركز ومدينة التل الكبير بسرعة التوجه لمكان الحادث وإزالة آثاره ،كما تم التنسيق مع إدارة مرور التل الكبير وتم رفع السيارة من الترعة كما تم فتح الطريق مرة أخر وعودة الحركة المرورية .

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