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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصنع مخدرات في الاسماعيلية والبضاعة150 مليون جنيه.. الداخلية تحبط إنتاج حشيش وشابو

المخدرات
المخدرات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بتصنيع وترويج المواد المخدرة على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وعُثر بحوزتهما على (60 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - 5 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- "255 كيلو جرام ، 120 لتر" مواد وخامات تُستخدم فى التصنيع- مجموعة كبيرة من الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (150 مليون جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية إستمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

150 مليون جنيه الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإسماعيلية العناصر الإجرامية المواد المخدرة

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