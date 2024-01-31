سعر خرافي.. فستان دينا الشربيني يشعل السوشيال ميديا

حرصت الفنانة دينا الشربيني على مشاركة الجمهور بصورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت دينا الشربيني بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللون البني بصيحة الكب مكشوف من الصدر، مع قماش الشيفون على اليدين.

سعر فستان دينا الشربيني

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء zeena zaki، وقد بلغ سعره 3500 الف ريال سعودي، حوالي 55 الف جنيه، مما اثير ضجة على السوشيال ميديا.

وارتدت دينا الشربيني مجوهرات ثمينة تخطف الانظار، مرتدية عقد في الرقبة والاقراط كبيرة الحجم، وتركت خصلات شعرها بطريقة انسيابية ناعمة.

وحرصت على اختيار اللمسات الجمالية الهادئة بالالوان الترابية، البلاشر البني الفاتح على الوجنتين واحمر الشفاه باللون الغامق البني.