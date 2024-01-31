عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر خرافي.. فستان دينا الشربيني يشعل السوشيال ميديا

دينا الشربيني
دينا الشربيني

حرصت الفنانة دينا الشربيني على مشاركة الجمهور بصورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت دينا الشربيني بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللون البني بصيحة الكب مكشوف من الصدر، مع قماش الشيفون على اليدين.

txt

مش غالي .. سعر فستان منى زكي في السعودية يثير ضجة

txt

بمجوهرات ملفتة .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة| شاهد

سعر فستان دينا الشربيني 

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء zeena zaki، وقد بلغ سعره 3500 الف ريال سعودي، حوالي 55 الف جنيه، مما اثير ضجة على السوشيال ميديا.

وارتدت دينا الشربيني مجوهرات ثمينة تخطف الانظار، مرتدية عقد في الرقبة والاقراط كبيرة الحجم، وتركت خصلات شعرها بطريقة انسيابية ناعمة.

وحرصت على اختيار اللمسات الجمالية الهادئة بالالوان الترابية، البلاشر البني الفاتح على الوجنتين واحمر الشفاه باللون الغامق البني.

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني سعر فستان دينا فستان دينا الشربيني صور دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

موضوعات متعلقة

مش غالي .. سعر فستان منى زكي في السعودية يثير ضجة

بمجوهرات ملفتة .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة| شاهد

أمطار وعاصفة رعدية.. مشروب ساخن يدفيك في دقيقة| طريقة تحضيره

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

من سيفوز بكأس أفريقيا؟.. خبير أبراج يكشف مفاجأة غير متوقعة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

توقعات شهر فبراير 2024.. خبير أبراج يكشف مفاجآت لهؤلاء

ترشيحاتنا

لأصحاب المعاشات .. طرق استخراج البطاقة ميزة

هل تساعد الولايات المتحدة أوكرانيا بعد رفض الكونجرس.. البيت الأبيض يوضح

مش شايف حد غيرها .. فرحة عفروتو بعقد قرانه تشعل السوشيال ميديا

أضرار مادية .. اعتداء إسرائيلي على الجيش اللبناني | تفاصيل

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

أول صور لطبيب مستشفى المطرية ضحية مدير البنك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مميز .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا |شاهد

فستان ضيق .. إطلالة زوجة عفرتو تخطف الأنظار في حفل زفافهما |شاهد

نادر والنساء أكثر عرضة له.. معلومات صادمة عن مرض سيلين ديون

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

فيديو

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ