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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش شايف حد غيرها .. فرحة عفروتو بعقد قرانه تشعل السوشيال ميديا

حفل زفاف عفروتو
حفل زفاف عفروتو

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من اجواء احتفال مطرب الراب عفروتو بعقد قرانه مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من حفل الزفاف ظهر خلالها "عفروتو" برفقة زوجته وهي فتاة من خارج الوسط الفني مرتديًا بدلة سوداء وبجانبه زوجته بفستان الزفاف.

 

وحضر الحفل عدد من مطربي الراب المقربين من "عفروتو" منهم مروان موسى والذي كان حاضرًا في حفل الخطوبة بشهر سبتمبر الماضي.

 

واشعلت الصور والمقاطع القصيرة التي يظهر فيها عفروتو في أقصى درجات السعادة والبهجة وهو يرقص على أغانيه مواقع التواصل الاجتماعي.


شارك "عفروتو" خلال العام الماضي بأكثر من فعالية فنية منها حفل "ساوند كلاش" ومواجهته لأول مرة فريق "شارموفرز" وسط حضور جماهيري ضخم.يذكر أن آخر أغاني "عفروتو" كانت بعنوان "وعود" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاته المختلفة على السوشيال 

عفروتو

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