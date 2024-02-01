الصحة الفلسطينية: الاحتلال قرر منذ اللحظة الأولى تصفية القطاع الطبي |فيديو

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يتواجد أي منظومة وقطاع صحي في غزة، فهو يعتبر المنظومة الصحية جزء من الصمود الفلسطيني ولذلك دمر المستشفيات والنمشات الصحية في غزة وحاليا يكرر الامر بقصف مستشفيات خان يونس.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دي إم سى : ان الاحتلال يستهدف مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، متابعا: الاحتلال يضع مئات الطواقم الطبية في دائرة الموت المحقق وكل يوم ينفذ المجازر داخل المستشفيات.



واسترسل: الجرحى والمرضى يفترشون الأرض والطرقات ولا تستطيع الطواقم الطبية والإسعاف الوصول إليهم وكذلك الاعدامات المباشرة والتصفيات وكلها جزء من عملية الإبادة الجماعية .

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف القطاع الصحي ليخرجه من الخدمة وانهياره وحيث قصف أكثر من 31 مستشفى واعتقل مدراء المستشفيات ، الاحتلال قرر منذ اللحظة الأولى انهاء خدمات كل المستشفيات وتصفية القطاع الصحي.



