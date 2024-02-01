سمكة الأرنب.. ما مدى ضررها وهل يمكن تربيتها بالمنزل؟.. خبير تغذية يجيب

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، ان سمكة الأرنب، المعروفة أيضًا باسم "سمكة الأرنب الشائعة" أو "بلانتي موسكل" (Platy fish)، هي سمكة آكلة للأعلاف تعيش في المياه العذبة. وهي سمكة شعبية جدًا في أحواض الأسماك المنزلية وتكاثرها سهل وسريع.

سمكة الأرنب غير مضرة

وآوضح شمس من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أن سمكة الأرنب غير مضرة ولا تمثل خطرًا على البشر. إنها تعتبر سمكة سهلة العناية ومناسبة للمبتدئين في تربية الأسماك المنزلية. تتغذى بشكل أساسي على الطعام المجهز التجاري وتتكيف بسهولة مع مختلف ظروف الماء وتشكلها الرائعة.

مع ذلك، مثل أي نوع آخر من الأسماك، قد تحتاج سمكة الأرنب إلى مساحة مائية كافية وماء نظيف ومعاملة صحيحة للحفاظ على صحتها ورفاهيتها. يجب توفير تغذية مناسبة لها والاهتمام بجودة الماء ومتطلبات درجة الحرارة المناسبة للحفاظ على سلامتها.

مع الاهتمام المناسب، يمكن لسمكة الأرنب أن تكون إضافة رائعة لحوض الأسماك المنزلي الخاص بك وهي لا تشكل خطرًا على البشر.