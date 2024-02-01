نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أبنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن فستانها المثير للجدل

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة لحفل زفاف أبنة عصام كاريكا التي أقيم مساء أمس وسط حضور الأهل و الأصدقاء في إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة.

ريم البارودي تبهر متابعيها بإطلالتها في حفل جوائز ملتقى التميز| شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة ريم البارودي خلال حضورها ملتقى التميز و الإبداع العربى .

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال تواجدها في ملتقى التميز و الإبداع العربى.

فساتين منى زكي في أفتتاح رحلة 404 تثير ضجة| سعرها خرافي

حرصت الفنانة منى زكي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورها خلال حضورها حفل أفتتاح فيلم رحلة 404 في مصر و السعودية أيضا.

بشرى تصدم متابعيها بإطلالتها في حفل جوائز ملتقى التميز والإبداع العربي|شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة بشرى خلال حضورها حفل جوائز ملتقى التميز والإبداع العربي.