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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ريم البارودي تبهر متابعيها بإطلالتها في حفل جوائز ملتقى التميز| شاهد

ريم البارودي
ريم البارودي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة ريم البارودي خلال حضورها ملتقى التميز و الإبداع العربى .

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تألقت ريم البارودي في الصور بإطلالة كلاسيك ، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت ريم البارودي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، مع كلاتش بنفس اللون وأكملت إطلالتها بمججموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريم البارودي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.

 

ريم البارودي
ريم البارودي
ريم البارودي
ريم البارودي
ريم البارودي
ريم البارودي
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