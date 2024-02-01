مصادر مطلعة تنفي إجراء حماس مباحثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين

نفت مصادر مصرية مطلعة ، ما تردد عن قرب وصول وفد من حركة الجهاد للانضمام للمحادثات بشأن صفقة المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

كما نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد عن إجراء وفد من حماس مباحثات مع ممثلين عن المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيد و 190 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، إنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ضد الأهالي في غزة أرتفعت إلى 27019 شهيد و 66139 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.