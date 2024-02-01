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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أعداد شهداء القصف الإسرائيلي في غزة إلى 27019 فلسطينيا

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيد و 190 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، إنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ضد الأهالي في غزة أرتفعت إلى 27019 شهيد و 66139 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يتواجد أي منظومة وقطاع صحي في غزة، فهو يعتبر المنظومة الصحية جزء من الصمود الفلسطيني ولذلك دمر المستشفيات والنمشات الصحية في غزة وحاليا يكرر الامر بقصف مستشفيات خان يونس.

وأضاف القدرة، أن الاحتلال يستهدف مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، لافتا إلى أن الاحتلال يضع مئات الطواقم الطبية في دائرة الموت المحقق وكل يوم ينفذ المجازر داخل المستشفيات.

وتابع: "الجرحى والمرضى يفترشون الأرض والطرقات ولا تستطيع الطواقم الطبية والإسعاف الوصول إليهم وكذلك الاعدامات المباشرة والتصفيات وكلها جزء من عملية الإبادة الجماعية".

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