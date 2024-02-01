شرطة الاحتلال تعتقل فلسطينيا تسلل من غزة إلى القدس

زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت سارق دراجة نارية مشتبه به خلال الليل على الطريق رقم 1 في الطريق من تل أبيب إلى القدس.

وأوضحت شرطة الاحتلال أنها اكتشفت أن المشتبه به هو فلسطيني من سكان مدينة خان يونس في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه من غير الواضح كيف دخل الرجل البالغ من العمر 27 عاما إلى إسرائيل من مدينته، التي تعد حاليا منطقة القتال الرئيسية بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحي حماس في القطاع.

وتقول الشرطة إن المشتبه به، الذي لا يملك حتى رخصة قيادة، تم احتجازه للاستجواب، بينما أعيدت الدراجة النارية إلى صاحبها.