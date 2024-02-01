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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذ السبب.. مفوض الأونروا يعلن وقف عمليات المنظمة نهاية فبراير في غزة

صدى البلد

أعلن المفوض العام للأونروا، اليوم الخميس، أن المنظمة ستضطر في الأغلب لوقف عملياتها بحلول نهاية فبراير في غزة والمنطقة إذا ظل التمويل معلقا.

وقال  مدير شؤون الأونروا في غزة، أنه من الصعب تصور أن ينجو سكان غزة من هذه الأزمة من دور المنظمة.

ومن ناحية أخرى، قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " الأونروا "، والتي تمثل شريان الحياة لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والمنطقة.

وأضافت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أنه في قطاع غزة وصلت الأزمة الإنسانية إلى مستويات كارثية، وأي قيود إضافية على المساعدات ستؤدي إلى المزيد من الوفيات والمعاناة.

وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية تكافح بالفعل من أجل تلبية ولو جزء صغير من الاحتياجات العاجلة في غزة.

ولفتت المنظمة إلى أن الأمر يتطلب قدراً أكبر بكثير من المساعدات الإنسانية لتلبية تلك الاحتياجات، وليس أقل منها.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن العواقب التي ستترتب على هذا التخفيض في التمويل ستتعارض على أرض الواقع مع التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الموافق 26 يناير، والتي تشمل تدابير فورية لضمان تدفق مساعدات إنسانية كافية إلى غزة.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها، إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى رفع الحصار للسماح بعبور الإمدادات الإنسانية المتزايدة والمستمرة إلى غزة لحوالي 2.2 مليون شخص في القطاع.

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