الأطباء البيطريين تعقد انتخابات التجديد النصفي.. غدا

تعقد غدا، الاثنين 30 مارس 2026، انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجلس نقابة قنا الفرعية.

وتأتي هذه العملية الانتخابية تفعيلا لأحكام قانون النقابة رقم (48) لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (166) لسنة 1970، بالإضافة إلى الاستناد لقرارات مجلس النقابة العامة المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر 2025، وبجلسته المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2025، والقرار الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 المنظمة لإجراءات التجديد النصفي.

وقد أتمت اللجنة المشرفة على الانتخابات كافة الاستعدادات التنظيمية بمقار اللجان الفرعية لضمان تيسير عملية التصويت على الأطباء البيطريين، وذلك تحت اشراف قضائي كامل.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت واستقبال أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى التصويت، في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء، وذلك في المقرات الانتخابية المخصصة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتشهد انتخابات التجديد النصفي، منافسة واسعة، حيث يتنافس 29 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة (فوق سن 15)، مقابل 13 مرشحا "تحت سن 15"، في مشهد يعكس حجم الإقبال والمشاركة داخل العمل النقابي، ويمنح الجمعية العمومية خيارات متعددة للمفاضلة بين البرامج الانتخابية قبل يوم الاقتراع.

وعلى مستوى المناطق الجغرافية الست، تصدرت "وسط الدلتا" المشهد من حيث عدد المرشحين بواقع 5 مرشحين، تلتها منطقتا "القاهرة والجيزة" و"جنوب الوجه القبلي" بـ4 مرشحين لكل منهما، فيما شهدت "شرق الدلتا" منافسة بين 3 مرشحين، بينما اقتصرت المنافسة على مرشحين اثنين فقط في كل من "غرب الدلتا" و"شمال الوجه القبلي".

وفي سياق متصل، حسم منصب رئيس النقابة الفرعية بمحافظة قنا بالتزكية لصالح الدكتور وائل محمد طلعت إسماعيل، بعد عدم تقدم أي منافسين على المقعد.

وفيما يتعلق بعضوية مجلس النقابة الفرعية بقنا، يخوض 4 مرشحين المنافسة "فوق سن 15"، ومثلهم "تحت سن 15"، على أن يحسم الاختيار النهائي عبر صناديق الاقتراع غدا 30 مارس، ضمن سباق انتخابي يضم 71 مرشحًا على مختلف المقاعد.