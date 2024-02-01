البحث العلمي تعلن عن منح للعلماء في بداية حياتهم المهنية

أعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم عن منح (SRI2024) للعلماء في بداية حياتهم المهنية، وذلك في إطار تعاون الأكاديمية والمجلس الدولي للعلوم International Science Council (ISC).



واوضحت أنه سيتم من خلال هذه المنح إتاحة عدد محدود من المنح الدراسية لحضور SRI/ SSD للباحثين في بداية حياتهم المهنية من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي ستتحمل نفقات السفر والإقامة خلال المؤتمرات، حيث سيتم تنظيم مؤتمر أبحاث الاستدامة والابتكار (SRI) بالتعاون مع أيام علوم الاستدامة (SSD) المزمع عقدهما خلال الفترة من 10 وحتى 14 يونيو 2024 في هلسنكي وإسبو بفنلندا.



وأشارت إلى أنه علي جميع المهتمين تقديم الطلبات في موعد أقصاه 15 فبراير 2024

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