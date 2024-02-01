عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن منح للعلماء في بداية حياتهم المهنية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

 

أعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم عن منح (SRI2024) للعلماء في بداية حياتهم المهنية، وذلك في إطار تعاون الأكاديمية والمجلس الدولي للعلوم International Science Council (ISC).


واوضحت أنه سيتم من خلال هذه المنح إتاحة عدد محدود من المنح الدراسية لحضور SRI/ SSD للباحثين في بداية حياتهم المهنية من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي ستتحمل نفقات السفر والإقامة خلال المؤتمرات، حيث سيتم تنظيم مؤتمر أبحاث الاستدامة والابتكار (SRI) بالتعاون مع أيام علوم الاستدامة (SSD) المزمع عقدهما خلال الفترة من 10 وحتى 14 يونيو 2024 في هلسنكي وإسبو بفنلندا.

txt

خبير تعليم: التنسيق أمر ضروري لتحقيق العدالة بين الطلاب ولا يمكن إلغاؤه

txt

خبير تعليم: لابد من الاستعانة برجال الدين للقضاء على الغش

txt

خبير تعليم: الجامعات الأهلية نجحت في توفير عملة صعبة للدولة

txt

خبير تعليم: تطوير لوئح كليات التربية ليصبح الطالب مؤهلا للعمل بعد التخرج

txt

خبير تعليم يطالب باستغلال أبحاث الجامعات في المجالات الصناعية.. ويؤكد لصدى البلد: التنسيق أمر ضروري ولا يمكن إلغاؤه.. والغش لا يقل خطورة عن الأرهاب

txt

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق برنامجًا لتقديم حلول لتحديات الصناعة

txt

وفد صيني رفيع المستوى يشارك في افتتاح مؤتمر علوم البحار

txt

التعليم العالي: القيادة السياسية مهتمة بدعم الطلاب ذوي الإعاقة

txt

آخر فرصة لتقديم الطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية المعادلة للتقديم بالجامعات.. اليوم

txt

التعليم العالي: الشراكة بين مصر وكولومبيا في المجالات العلمية والبحثية مهمة.. صور


وأشارت إلى أنه علي جميع المهتمين تقديم الطلبات في موعد أقصاه 15 فبراير 2024
 لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:


 ولاستيفاء استمارة المشاركة:
 

 

 

البحث العلمى والتكنولوجى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمي والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

نشرت الفسق والفجور .. تطورات مثيرة فى قضية الراقصة حورية

موضوعات متعلقة

خبير تعليم: التنسيق أمر ضروري لتحقيق العدالة بين الطلاب ولا يمكن إلغاؤه

خبير تعليم: لابد من الاستعانة برجال الدين للقضاء على الغش

خبير تعليم: الجامعات الأهلية نجحت في توفير عملة صعبة للدولة

خبير تعليم: تطوير لوئح كليات التربية ليصبح الطالب مؤهلا للعمل بعد التخرج

خبير تعليم يطالب باستغلال أبحاث الجامعات في المجالات الصناعية.. ويؤكد لصدى البلد: التنسيق أمر ضروري ولا يمكن إلغاؤه.. والغش لا يقل خطورة عن الأرهاب

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق برنامجًا لتقديم حلول لتحديات الصناعة

وفد صيني رفيع المستوى يشارك في افتتاح مؤتمر علوم البحار

التعليم العالي: القيادة السياسية مهتمة بدعم الطلاب ذوي الإعاقة

ترشيحاتنا

كمية ضخمة .. الداخلية تضبط 300 طن سكر تمويني في مخزن بأسيوط

تسعير عشوائي| تحذير من نشأة سوق سوداء للذهب.. وقرار عاجل بشأن البيع

في اتصال مع نظيره الإيراني.. شكري يعرب عن قلق مصر من اتساع الصراع بالمنطقة

3 درجات تحت الصفر| تفاصيل أقسى ساعات الطقس على مصر.. ودرجات الحرارة بالمحافظات

يغير حياتك 180 درجة.. عليك بهذا العمل بعد مغرب شمس الخميس

رئيس المجلس الأوروبي: مستمرون في الجهود لإيصال المساعدات لغزة وتحقيق حل الدولتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

فيديو

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ