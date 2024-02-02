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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاف ستوماك .. أسما شريف منير بإطلالة مثيرة للجدل

أسما شريف منير
أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورة جديدة مع متابعيها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت أسما شريف منير، بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية توب باللون الاسود هاف ستوماك، مع بنطال اسود ليجن يبرز جمالها، ونسقت مع الإطلالة جاكيت بامب اسود لامع.

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واستكملت أسما شريف منير مع إطلالتها ارتداء الآيس كاب على الشعر، مع وضع حقيبة الوسط.

وظهرت أسما شريف منير بلمسات جمالية بسيطة، فوضعت التنت على الوجنتين، واحمر الشفاه الهادئ باللون البني، والايشادو اللامع.

كما استكملت اللمسات الجمالية بالأظافر باللون الفضي، مع رسم التاتو على الاصابع.

أسما شريف منير
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