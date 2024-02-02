حزب الوفد يطالب بتشريع قانون يلزم محمد صلاح والمصريين بالخارج بهذا الأمر

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه اقترح سن تشريع يلزم المصريين بالخارج بتحويل 20% من من رواتبهم بالدولار لمصر.

واوضح عبد السند يمامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الاعلامي شريف عامر قائلا:" ان بعض الدول تطبق هذا التشريع والامر ليس ضريبه على المواطن الذي يعمل في الخارج.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن المواطن الذي يسافر هو في إقامه مؤقته في الخارج وسوف يعود إلى بلده وما اقترحه هو تحويل 20% فقط من الراتب بالدولار للبنوك المصرية بالسعر الرسمي للمساهمة في تجاوز الازمة الاقتصادية.

وطالب الدكتور عبد السند يمامة محمد صلاح بتحويل 20% من راتبه في ليفربول وغيره من المصريين فى الخارج الى مصر البنوك المصرية بالدولار.

مدة التنفيذ

وعن مده تنفيذ هذا التشريع قال عبد السند يمامة انه يطبق حتى يتعادل سعر الدولار في البنوك مع سعره خارجها في السوق السوداء.