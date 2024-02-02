شهداء وجرحى في ضربات إسرائيلية على عدة مدن جنوبي غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس جنوب غزة.



وقالت الوكالة إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بحي النصر شرق رفح جنوب قطاع غزة، قتلت 4 فلسطينيين.

وقتلت غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع سيدة فلسطينية وأصابت آخرين. كما أصيب 13 شخصاً في قصف استهدف منزلاً بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ودفن سكان 5 ضحايا في ساحة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ليرتفع عدد الضحايا الذين دفنوا في ساحة المستشفى إلى 15 وسط الحصار الذي تفرضه إسرائيل واجتياحها البري لخان يونس.