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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادات الحرب.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي

كوريا الشمالية تطلق
كوريا الشمالية تطلق صاروخ

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر قبالة ساحلها الغربي؛ وهي المرة الرابعة في أكثر من أسبوع بقليل التي تطلق فيها بيونج يانج مثل هذه الصواريخ قبالة كلا الساحلين.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قال جيش الجنوب إن الإطلاق تم حوالي الساعة 11 صباحا. (0200 بتوقيت جرينتش) ولكن لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وتابع جيش كوريا الجنوبية إن الشمال يبدو أنه يختبر الصواريخ لرفع مستوى قدراته.

وذكرت كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، أنها اختبرت صواريخ كروز "الاستراتيجية"، مما يعني أنها قد تكون مصممة لحمل رؤوس حربية نووية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن البلاد اختبرت صواريخ كروز الجديدة التي تطلق من الغواصات (SLCM)، وكان الزعيم كيم جونج أون في الموقع للإشراف على الإطلاق، الذي استخدم صواريخ بنفس علامات مثل الصواريخ التي أطلقت من الأرض.

ويأتي هذا الإطلاق الأخير بعد أن قال الشمال في وقت مبكر من يوم الجمعة إن كيم قد تفقد حوض بناء السفن في مدينة نامفو الساحلية على الساحل الغربي وشدد على أهمية قوة بحرية قوية في "الاستعدادات للحرب"، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله خلال زيارته إلى حوض بناء السفن، وهي قاعدة عسكرية لبناء السفن يشار إليها أيضا باسم نامبو: "إن تعزيز القوة البحرية هو أهم قضية في المضي قدما في الاستعدادات للحرب".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، دون الخوض في التفاصيل، إن كيم تم إطلاعه على بناء سفن حربية مختلفة في إطار "خطة ضخمة" جديدة قررتها القيادة الكورية الشمالية. قالت KCNA يوم الاثنين أن كيم تفقد بناء غواصة نووية وناقش القضايا المتعلقة بتصنيع أنواع أخرى من السفن الحربية الجديدة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وفي اجتماع رئيسي للحزب الحاكم في عام 2021، وضع كيم خطة لتطوير ورفع مستوى القدرات العسكرية للبلاد، بما في ذلك بناء غواصات نووية وطائرات بدون طيار تحت الماء يمكنها شن هجمات نووية. وفي الأشهر الأخيرة، اختبر الشمال مجموعة من الأسلحة بما في ذلك أنظمة الصواريخ الباليستية قيد التطوير وطائرة بدون طيار تحت الماء.

واتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتصعيد التوترات من خلال التدريبات العسكرية واسعة النطاق، مما لم يترك لها أي خيار سوى تكثيف الاستعدادات لحرب نووية. ويوم الجمعة، قالت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية إنها أكملت التدريب مع قوات العمليات الخاصة في كوريا الجنوبية.

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