مصر: نؤكد أهمية التعاون الدولي في الفضاء الخارجي وندعو لتعزيز برامج التعاون

أعرب الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عن كامل تقدير ودعم مصر لهذه اللجنة الموقرة، مشيدًا بأهمية وتعدد الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية. كما نوه بدعم مصر لمديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وأعضاء المكتب على ما يقدمونه من دعم الدول الأعضاء، مشيرًا إلى إنجازات مصر في مجال الفضاء، حيث تم إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية على مدار الأعوام العشرة الماضية، كان آخرها إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 في الرابع من ديسمبر 2023.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في افتتاح الدورة الحادية والستون للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بمقر الأمم المتحدة، اللجنة الفرعية العلمية والتقنية.

كما يتم التحضير لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية خلال الأعوام المقبلة، بداية من القمر الصناعي نكس سات1 والمقرر إطلاقه في الثاني من فبراير 2024.

وأكد ارئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية على اقتناع مصر الراسخ بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الفضاء الخارجي، ولا سيما داخل القارة الإفريقية.

حيث استضافت مصر عدة اجتماعات منذ عام 2014 لمناقشة وتنفيذ أول استراتيجية إفريقية للفضاء الخارجي، مما أسفر عن بلورة واعتماد استراتيجية إفريقيا للفضاء وتأسيس وكالة الفضاء الإفريقية في القاهرة.

كما وتطرق إلى مبادرة مصر لإطلاق قمر التنمية الإفريقي لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الدول الإفريقية. تهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء في رصد التغيرات المناخية ومساعدة الدول الإفريقية على التكيف مع آثارها. مؤكدًا على أهمية دعم برامج التعاون الفني من أجل بناء قدرات الدول النامية في مجال الفضاء، ونقل تكنولوجيا المعرفة، وعدم إعاقة سبل التعاون الدولي في هذا المجال.

كما وأعلن الدكتور شريف صدقي عن تنظيم مصر مؤتمرًا دوليًا للفضاء بعنوان "آفاق الفضاء الجديدة في إفريقيا والشرق الأوسط" في الفترة من 1 إلى 2 سبتمبر 2024.

وختامًا،، تتطلع مصر إلى أن تشهد أعمال هذه الدورة نقاشًا بناء يساعد على تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.