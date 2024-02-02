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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم آسيا| مدرب إيران: مواجهة اليابان صعبة وأطالب اللاعبين بالتأهل لنصف النهائي

مدرب إيران
مدرب إيران

أكد أمير قالينوي مدرب منتخب إيران أن مواجهة المنتخب الياباني غدا في الدور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا قطر 2023 ستكون في غاية الصعوبة.

وأوضح قالينوي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، في قاعة المؤتمرات بالمركز الإعلامي الرئيسي للبطولة أن المنتخب الياباني يمتلك قدرات كبيرة ومواجهته لن تكون سهلة لكنه يثق في قدرات لاعبي إيران، ويستند على خبرتهم من أجل تحقيق النتيجة المنشودة لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأشار إلى أن منتخب إيران يعد أحد أقوى المنتخبات في النسخة القارية الحالية، لافتا إلى أن الأداء الذي قدمه المنتخب الإيراني في البطولة بصورة عامة وفي مباراة سوريا الماضية بصورة خاصة يعكس القدرات الكبيرة التي يمتلكها منتخب إيران وطموحه في المنافسة، مؤكدا أنه سعيد بالمستوى الذي أظهره كافة اللاعبين وكان يأمل أن يتم حسم المباراة في الوقت الأصلي من خلال استغلال الفرص العديدة التي لاحت، لكنه رغم ذلك سعيد بالفوز بركلات الترجيح والتأهل للدور ربع النهائي والاستمرار في التقدم بثبات نحو الأدوار النهاية في البطولة، مقدما الشكر للاعبين على جهودهم في البطولة حتى الآن.

وحول غياب مهاجم المنتخب الإيراني وهدافه مهدي طارمي الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام سوريا بدور الستة عشر، قال إن المنتخب الإيراني لديه العديد من العناصر القادرة على المشاركة وتقديم الأداء المطلوب، معتبرا العمل الجماعي من أهم النواحي الإيجابية التي يستند عليها.

وطالب مدرب إيران كل لاعب بتقديم أفضل ما لديه، مؤكدا أن توقعاته عالية تجاه اللاعبين وينتظر منهم مستوى مميز أمام منتخب قوي مثل المنتخب الياباني، ويعلم أن المباراة تتطلب جهد كبير على كافة المستويات سواء البدني أو الذهني لكنه يثق في قدرة لاعبي إيران على تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير الإيرانية.

من جانبه قال علي رضا حارس مرمى المنتخب الإيراني إن المواجهة المرتقبة غدا أمام اليابان تحمل أهمية كبيرة للغاية بالنسبة لكلا المنتخبين وكذلك لوسائل الإعلام التي تواجدت بكثافة في قاعة المؤتمرات الصحفية.

وأعرب عن ثقته في قدرة المنتخب الإيراني على تحقيق النتيجة المنشودة أمام منتخب اليابان صاحب القدرات الكبيرة، مؤكدا أن المنتخب الإيراني أيضا يمتلك قدرات كبيرة، وعناصر مميزة هدفها المنافسة على اللقب، وكتابة تاريخ جديد في البطولة القارية.

وأشار إلى أن جميع لاعبي إيران هدفهم إسعاد جماهيرهم، مؤكدا أن كل لاعب سيقدم أفضل ما لديه من أجل الفوز والتأهل للدور نصف النهائي.

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