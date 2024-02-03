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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تفاجئ مستخدميها بإطلاق هاتف 5G مميز .. تفاصيل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A35 5G

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A35 5G المميز، والذي تخصصه الشركة للفئة المتوسطة، حيث من المحتمل أن يتوفر الهاتف بسعر مناسب يلاءم القدرات الشرائية لدى متوسطى الدخل والشباب. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج Galaxy A35 5G قد يكون قاب قوسين أو أدنى، حيث تم رصد الهاتف الذكي في بعض الشهادات منها Bluetooth SIG،كما تم اعتماده من قبل عدد من الوكالات. 

 

وأكدت قاعدة البيانات دعم هاتف سامسونج Galaxy A35 5G لميزة بلوتوث Bluetooth 5.3. وسبق أن شوهد الجهاز على منصة BIS أيضًا، مما أكد توفر هذا الهاتف في الهند.

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A35 5G على معالج من نوع  Exynos 1380 SoC  من تصنيع شركة سامسونج، مع 6 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت. 

 

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A35 5G بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.6 بوصة توفر جودة عرض +Full HD،ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. 

 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A35 5G كاميرا ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

 

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A35 5G على بطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 14. 

 

 

 

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