عماد الدين حسين: حياة كريمة المشروع الأكثر تكاملا وأحدث تنمية قطاعية فى الصعيد

تحدث الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عن جهود الدولة لتنمية الصعيد.

وقال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مسألة التنمية في الصعيد قديمة جدا، وكان هناك حديث طوال الوقت عن ضرورة النهوض بالصعيد".

وأضاف: "يحسب للدولة المصرية منذ عام 2014 حتى بداية تنفيذ مشروع حياة كريمة أنها بدأت في اتخاذ خطوات ملموسة لتنمية وتطوير الصعيد بدلا من الحديث فقط ومجرد الوعود والكلمات الطيبة التي لم تكن تتحقق على أرض الواقع".

وأشار الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق،: "أهم تطوير حدث في الصعيد هو مشروع حياة كريمة، لأنه المشروع الأكثر تكاملا"، موضحا أن مشروعات حياة كريمة حدت من القرى الأكثر فقرا وأحدثت تنمية قطاعية.