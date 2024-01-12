عماد الدين حسين: مبادرة تكافل وكرامة وصلت إلى 5.5 مليون أسرة.. فيديو

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، بدور الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين ومنها مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة".

وأضاف: "مبادرة تكافل وكرامة كانت موجهة للأسر الأكثر فقرا والأكثر احتياجا بمختلف المحافظات"، لافتا: "الأمم المتحدة تعاملت مع هذه المبادرة باعتبارها رائدة لأنها تستهدف الفقر".

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ،: "مبادرة تكافل وكرامة وصلت إلى 5.5 مليون أسرة"، موضحا: "لدينا ما يقرب من 30 مليون مواطن يستفيد من مبادرة تكافل وكرامة".