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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد الدين حسين: المنطقة تتعرض لمشروع صهيوني ودور مصر إفشال المخطط

عضو مجلس الشيوخ
عضو مجلس الشيوخ

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك فارق كبير بين نظرية المؤامرة وبين فهم الصراع في المنطقة والعالم فهم صحيح، موضحا أن المؤامرة هي شيء يدبره لك شخص في الخفاء وما يحدث من إسرائيل ليس مؤامرة وهم واضحين فيما ينفذوه من مخططات.

وأوضح "الدين حسين"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن استهداف مصر لم يكن من أيام محمد علي والتاريخ حلقات متواصلة، وهناك صراع تاريخي بين فرنسا وإنجلترا وصراع بين ألمانيا وأوروبا، مؤكدا أن مصر دولة كبرى ومؤثرة ولها دور ويشتبك مع الدول الإقليمية وهو سبب الصراع.

وتابع: الآخرين لن يكونوا سعداء من تماسك الدولة المصرية، ومصر ليست المستهدف الوحيد من التطورات الأخيرة وهناك مشروع صهيوني لا يخفي نواياه، والكثيرين يحاولون إضعاف مصر ومحاولات للتقليل من قدراتها"، مؤكدا أن دورنا هو إفشال هذا المخطط خاصة وأننا نتعرض لتحديات كثيرة.

مجلس الشيوخ محمد علي فرنسا انجلترا المانيا إسرائيل

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