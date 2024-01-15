عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هريدي: جرائم إسرائيل في غزة جعلت القضية الفلسطينية محل اهتمام أجيال شابة

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القضية الفلسطينية في واقع الأمر من الناحية التاريخية، هى قضية في صميم الأمن القومي المصري، موضحا أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، يؤثر على مصر بصورة مباشرة.

وأضاف، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "100 يوم من العدوان على غزة"، أن القضية الفلسطينية، هى محل اهتمام مصري، مؤكدا على أن ما فعلته إسرائيل من عدوان غاشم على غزة وجرائم ومجازر وحشية وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، جعل القضية الفلسطينية، محل اهتمام أجيال شابة من المصريين.

وأكد على أن ما تفعله إسرائيل حاليا، تأكيد لوصفها بالكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن إسرائيل تجسيد واقعي للحلم الصهيوني.

وأوضح هريدي، أن إسرائيل دولة، غير معترف بحدودها، مشيرا إلى أنه في المستقبل، سنواجه ضغوطاً للاعتراف بحدود إسرائيل.

كما أوضح أن العام الجاري، عام حرج للغاية، لأنه عام الانتخابات الأمريكية، مؤكداً على أن ما تفعله إسرائيل حاليا، أصبح مصدرًا للمزايدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على حساب القضية الفلسطينية.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ السفير حسين هريدي، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أحمد الخطيب، رئيس القطاع الثقافي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

ترشيحاتنا

THE BEST| ميسي يحصد جائزة فيفا لـ أفضل لاعب في العالم 2023

الأسعار والحجز والمواصلات.. معلومات مهمة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

العراق .. انفجارات عنيفة تهز أربيل

طريقة الحصول على تذاكر مترو الأنفاق من ماكينات TVM

ابنه الرضيع السبب| أرجنتيني يفوز بجائزة أفضل مشجع في العالم 2023

الصحة العالمية: يجب أن تسمح القوى العسكرية الإسرائيلية بدخول المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

تعتيم على حالته الصحية.. سبب وضع بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين بالمستشفى

معلومات وصور جديدة عن عائشة تامبا زوجة ساديو ماني |شاهد

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ