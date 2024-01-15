هريدي: جرائم إسرائيل في غزة جعلت القضية الفلسطينية محل اهتمام أجيال شابة

قال السفير حسين هريدي، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القضية الفلسطينية في واقع الأمر من الناحية التاريخية، هى قضية في صميم الأمن القومي المصري، موضحا أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، يؤثر على مصر بصورة مباشرة.

وأضاف، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "100 يوم من العدوان على غزة"، أن القضية الفلسطينية، هى محل اهتمام مصري، مؤكدا على أن ما فعلته إسرائيل من عدوان غاشم على غزة وجرائم ومجازر وحشية وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، جعل القضية الفلسطينية، محل اهتمام أجيال شابة من المصريين.

وأكد على أن ما تفعله إسرائيل حاليا، تأكيد لوصفها بالكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن إسرائيل تجسيد واقعي للحلم الصهيوني.

وأوضح هريدي، أن إسرائيل دولة، غير معترف بحدودها، مشيرا إلى أنه في المستقبل، سنواجه ضغوطاً للاعتراف بحدود إسرائيل.

كما أوضح أن العام الجاري، عام حرج للغاية، لأنه عام الانتخابات الأمريكية، مؤكداً على أن ما تفعله إسرائيل حاليا، أصبح مصدرًا للمزايدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على حساب القضية الفلسطينية.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ السفير حسين هريدي، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أحمد الخطيب، رئيس القطاع الثقافي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.