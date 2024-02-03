"تكنولوجيا اللغات الطبيعية وتطبيقاتها في صناعة المعرفة".. مؤتمر الذكاء الاصطناعي بمعرض الكتاب

تتواصل فعاليات مؤتمر "آفاق الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة" في الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وكانت الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان "تكنولوجيا اللغات الطبيعية وتطبيقاتها في صناعة المعرفة".



شارك فيها غادة خريبة، أستاذ مساعد في كلية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بجامعة النيل،والدكتور حاتم القاضي، مدرس الحاسبات بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي والشاعر ماهر حسن، فيما أدارت الندوة الدكتورة هالة زايد، الأستاذة بكلية الهندسة في جامعة مصر المعلوماتية.



في البداية، تناولت الدكتورة غادة خريبة موضوع الأدب في ظل التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث قدّمت نظرة على كيفية استخدام هذا التطور في تقنيات الترجمة. أوضحت أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الشبكات العصبية.



كما قامت "خريبة" بتقديم نموذج عمل لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في ترجمة قصة من اليابانية إلى العربية باستخدام "شات جي بي تي"، وذلك من خلال تطبيق الترجمة الآلية العصبية.

فيما أكد الكاتب والشاعر ماهر حسن على ضرورة وجود ضوابط وأخلاقيات صارمة لاستخدام التكنولوجيا الذكية في مجالات النشر والأدب. وأشار إلى قلق الناشرين من المواقع الإلكترونية ودعا إلى تفعيل حقوق الملكية الفكرية.



وتحدث "حسن" أيضاً عن تناول الذكاء الاصطناعي في الأدب، مذكرًا برواية صمويل بيكيت التي صدرت عام 1863 ورواية شفرات القيامة لتامر شيخون في عام 2021. وأكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي ممكن في مجالات متعددة باستثناء الشعر، معتبرًا أن "الإحساس الإنساني والجماليات التي يتضمنها الشعر يفوق قدرة الذكاء الاصطناعي على ترجمتها".



من جانبه، تحدث الدكتور حاتم القاضي، مدرس الحاسبات في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، عن معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها في مجال النشر واعتبارات حقوق النشر. وأوضح أن مجالات البرمجة اللغوية يمكن أن تساعد في إنشاء المحتوى والترجمة وتحليل المحتوى وإعداد الحوار والتلخيص والدردشة.



وأكد أن ميزات المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تتمثل في السرعة والتكلفة المنخفضة وتحسين التصنيف في محركات البحث، والمساعدة في التغلب على مشكلة نقص التحفيز. وشدد على أن البرمجة اللغوية العصبية في مجال النشر تفيد في تحليل المحتوى وكشف التزوير والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.



وأشار "القاضي" إلى أن من سلبيات الذكاء الاصطناعي هو التعرض للقرصنة من خلال النسخ والتوزيع غير المصرح به للأعمال المحمية، مما يسبب مشكلات كبيرة. وختم بالقول إنه يمكن حماية المنشورات عبر الإنترنت من خلال استخدام التشفيرات والعلامات المائية والتحكم في وصولها عبر الإنترنت، وتحديد مدة صلاحية المحتوى من خلال تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الوصول إليه.