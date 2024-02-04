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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جلد وسيشن في الشارع.. البلوجر أحلام عادل تثير الجدل بخطوبتها

صدى البلد

 تصدرت البلوجر أحلام عادل تريند السوشيال ميديا وذلك بعد الإعلان عن خطوبتها  بعد عام من انفصالها.

وظهرت أحلام في جلسة تصوير جديدة بملابس شتوية من الجلد مع البلوجر محمد أسامة تعلن عن خطوبتها. 

وكتبت في المنشور على صورها «أنا مش مصدقة، ولا عارفة، ولا فاهمة مين دا، سبحان الله النصيب غلاب، وربنا دايماً شايلنا الأحسن، ربنا عالم أد ايه أحلام نفسها تعيش مطمنة، وفي أمان جمب شخص يفهمها ويحتويها ويحترمها، 
الحمد لله الحمد لله». 

وأضافت «طول الوقت كنا بنشتغل سوا، ونروح ونيجي، وكومنتات انتوا لايقين ع بعض، ومحدش فينا ركز معاها، وفعلا بنبعد، وسبحان الله بنلاقي حاجة تجمعنا من تاني، بس المرة دي وإحنا سوا ومش أصحاب، ومش بنصور فيديوهات، ومش أي حاجه غير أننا مرتبطين». 
وتابعت «محمد الشخص اللي فعلا اتمنيته من ربنا، أنا كنت جعانه حب واحترام وأمان، كان من أحلامي أن أصحابي وأهلي يشوفوني متكرمة ومبسوطة، وأنا جنب الشخص  اللي بيرضي ربنا فيا، رجولته ليا مش عليا، شخص بيحب الحياة المستقرة البسيطة، شبهي ف حاجات كتير».

وختمت «أنا حقيقي مبسوطة لدرجه أن كل شوية هاين عليا اتصل اسمع صوته واقفل السكة، بس خايفة يقول عليا هبلة، 
الحمد لله  الحمد لله بجد».

وكانت احلام  اشتهرت بعد زواجها الأول من مصمم أزياء وطلاقها بشهر العسل. 

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