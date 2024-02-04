بن جفير يهاجم نتنياهو بعد انتقاده لبايدن ومدحه ترامب

بعد مهاجمة إدارة بايدن الأمريكية، أكد وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن جفير على أن إدارة بايدن لا تدعم الاحتلال بالشكل الكافي، وفق ماذكر لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

قال بن جفير، أعتقد أن إدارة بايدن تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي ولا تعمل على نجاح الاحتلال.



وترك بن جفير بايدن وهاجم رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، معتبرا إياه على مفترق طرق وعليه اختيار الاتجاه الذي سيذهب إليه.

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تصريحات وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن جفير ، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واعتبر لابيد أن تصريحات بن جفير تعد هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها.

وذكر لابيد أن بن جفير أثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية ونتنياهو لا سيطرة لديه على المتطرفين في حكومته.

كما هاجم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير بيني جانتس بن جفير، وقال أنه على نتنياهو أن يأمر بن جفير بالتوقف عن الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية.